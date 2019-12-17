В последнее время на экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову обрушился шквал критики. Модель упрекают в смене имиджа.

В последнее время на экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову обрушился шквал критики. Модель упрекают в смене имиджа.Алена, в свою очередь, старается не обращать внимания на злопыхателей. Наоборот, бывшая продюсера пытается внести в их жизни немного позитива."Спешу поделиться новостью – я официально признаюсь в любви к Троллям!", – написала Алена.Светская львица рассказала о выходе в свет легендарного мультфильма "Тролли". Они вернутся на экраны 19 марта."Снова будет Розочка, и Цветан, и все остальные наши любимые персонажи, а к ним прибавятся новые. И, конечно же, песни, танцы и позитив, без которых невозможно представить этот мультфильм", – поведала Шишкова на своей странице в социальной сети Инстаграм.Экс-возлюбленная рэпера добавила. что они с дочкой Алисой с нетерпением ждут этого события. А пока они смотрят трейлер в предвкушении веселья, сообщает .Примечательно, что Алена стала амбассадором брэнда "Тролли". "Теперь буду делиться с вами всеми троллиными новостями, анонсами, конкурсами и еще множеством интересных фактов", – заявила знаменитость.