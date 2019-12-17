Команда ученых из США, Новой Зеландии и Чили отправилась к вулкану Рано Рараку, чтобы изучить почву у его подножья. Выяснилось, что земля хранила в себе ключ к разгадке одной из самых известных тайн истории.

Команда ученых из США, Новой Зеландии и Чили отправилась к вулкану Рано Рараку, чтобы изучить почву у его подножья. Выяснилось, что земля хранила в себе ключ к разгадке одной из самых известных тайн истории.Международная группа археологов и почвоведов установила, что вулкан служил для древних жителей – полинезийцев Рапануи – не только источником камней и других материалов, но и пищи. В химическом составе грунта обнаружили большое содержание фосфора и кальция, которые обеспечивали хороший урожай, сообщает .Ученые заключили, что местные обитатели устанавливали огромные статуи-истуканы мои рядом с горой, поскольку верили, что это повысит плодородность почв. Исследование показали, что они действительно выращивали в этой местности множество культур, включая батат и бананы.Цивилизация Рапануи исчезла с острова Пасхи еще до прибытия туда европейцев. По одной из версий, у нее закончились природные ресурсы.