Всплыли новые подробности смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Оказалось, незадолго до смерти знаменитость могла оказаться на улице.

Всплыли новые подробности смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой. Оказалось, незадолго до смерти знаменитость могла оказаться на улице.В Замоскворецком суде вновь состоялось заседание по делу против бывшего концертного директора актрисы – Ксении Рубцовой. Год назад сестра Элины – София Шегельман – написала заявление в полицию о пропаже денег со счетов актрисы. 38миллионов рублей в течение девяти месяцев сняла по доверенности Рубцова. Против нее возбудили уголовное дело по 159-й статье "Мошенничество в особо крупном размере".Своему крестному Сергею Залесскому актриса доверяли многие тайны. Он был в курсе ее затеи со строительством "Женского центра". Тогда, в 1993 году, ныне почивший мэр столицы Юрий Лужков одобрил идею и даже выделил участок земли на Цветном бульваре, однако компания "Социальная инициатива", собиравшая деньги с дольщиков, не выполнила свои обязательства. Проект был заморожен, а против "Социальщиков" начались судебные тяжбы.Впрочем, в 2007 Быстрицкая вновь взялась за дело и заключила новый контракт. За помощью она вновь обратилась к Лужкову, однако тот не смог ей больше ничем помочь из-за обманутых дольщиков. В итоге перед новыми бизнес-партнерами актриса не смогла выполнить обязательства. Сумма сделки составляла 30 миллионов долларов. Три миллиона артистка получила в аванс, но что с ними стало после расторжения сделки?"Быстрицкая опасалась, что против нее подадут иск о взыскании аванса, чтов качестве обеспечительных мер будет наложен арест на ее имущество, наее банковский счет, на ее квартиру в Леонтьевском переулке. Она советовалась, как вывести деньги сосчета. Боялась, что может остаться без крыши над головой. Большая частьиз тех трех миллионов была уже потрачена…", – передает слова Залесского газета "".Крестный актрисы также отметил, что за несколько месяцев до смерти актрисы ее сестра София запретила кому-либо приходить в квартиру Быстрицкой. Туда не разрешалось войти даже священнику. На все вопросы по телефону женщина отвечала, что Элина поела и спит.