Российский хоккейный вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский стал одним из творцов разгромной победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против Оттавы Сенаторз. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу пантер.

Российский хоккейный вратарь "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский стал одним из творцов разгромной победы своего клуба в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Оттавы Сенаторз". Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "пантер".Бобровский отразил 29 из 30 нанесенных по его воротам бросков. А вот его партнеры поддержали его старания и забили шесть голов. Их авторами стали Александр Барков, Майк Мэтисон, Доминик Тонинато, а Ноэль Аккьяри оформил хет-трик.Единственную шайбу у "Оттавы" забил еще один россиянин Артем Анисимов. А вот нападающий "сенаторов" Владислав Наместников за 12 минут 33 секунды набрать очков не смог.Благодаря этой победе "Флорида" смогла прервать свою неудачную серию из трех поражений кряду. "Оттава" же проиграла во второй раз за предыдущие три поединка.