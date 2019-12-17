17.12.2019

2019-12-17 17:40:03

Больницы Владимирской области - в долговой яме

Больницы тоже могут задолжать. С начала года Петушинская ЦРБ находится в крайне неприятном положении. Что стало причиной накопленных кредиторских обязательств и есть ли способ выбраться из долговой ямы?

"Петушинская больница примет в дар запчасти для машин скорой помощи". Такое резонансное сообщение появилось во Владимирских соцсетях в начале декабря. Аноним просил зимнюю резину, дворники, антифриз в любом состоянии. В самой больнице заверили - это чья-то провокация. Но проблемы действительно есть, говорит Евгений Тяпкин, главный врач Петушинской ЦРБ. С начала года учреждение - крупный должник. Просроченная кредиторская задолженность - 30 миллионов рублей.

Евгений Тяпкин, главный врач Петушинской ЦРБ: «У нас проблема была с тем, первое, что был у нас пациент, на лечение которого требовалось практически 2 миллиона в месяц. Сейчас пересмотрена маршрутизация лечения пациента и эти расходы ушли».

А вторая проблема - острая нехватка медкадров. Укомплектованность по врачам не достигает и 45%, говорит Евгений Тяпкин. Особые проблемы в первичном звене, педиатрии, участковых терапевтах. Не на руку сыграла и непосредственная близость к Москве. Специалисты, набравшись опыта, ищут лучших условий. Из-за этого больница не в состоянии выполнить в полном объёме программу госгарантий и заработать тех средств, которые необходимы для функционирования учреждения. Пациентов же отправляют к специалистам в частные клиники. Особенно острой проблема была в начале года. Но сейчас приходят новые врачи.

Евгений Тяпкин, главный врач Петушинской ЦРБ: «И третья причина - она наверное для всей России одинаковая - это всё-таки подтверждается на федеральном уровне, и доктор Рошаль об этом говорит - это недостаточное финансирование вообще всей системы ОМС на территории РФ».

Жители Петушинского района все как один недовольны сложившейся ситуацией. Кто-то месяцами ждёт очереди на приём, другие и вовсе отчаялись. Занимаются самолечением.

- Я сама сотрудник больницы московской - санитаркой работаю. Конечно, есть разница с Москвой очень большая. Постоянно очереди, не знаешь, как попасть, никогда не достать талонов. Чтобы попасть к хирургу, терапевту там надо наверное жить.

- Врачей не хватает, персонала не хватает, запись не всегда бывает. поэтому когда уже очень срочно - то проблематично.

В долговой яме оказались не только петушинские медики. Проблема носит массовый характер. Совокупный долг 13 больниц региона составил 130 миллионов рублей. Такая информация прозвучала на одном из заседаний Законодательного собрания. В числе причин задолженностей - финансовые ошибки руководства больниц, некачественные медицинские услуги. В облздраве отметили, что каждая из больниц - на особом контроле. Для них ищут все возможные способы помощи, как финансовой, так и кадровой.

Анатолий Уколов, заместитель директора департамента здравоохранения администрации Владимирской области: «Достаточно много учреждений, в том числе Петушинская ЦРБ выбрались из этой долговой ямы. У нас есть несколько других учреждений, которые находятся в худшем положении. Ей занимаются, и я думаю, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы она из долгов выбралась. Есть у нас некоторые рычаги и некоторые запасы, где можно им помочь. Помогаем».

Под рычагами подразумевается увеличение финансирования, гранты и субвенции. Для этого ежеквартально создаются рабочие группы совместно с фондом ОМС и департаментом здравоохранения. Также в облздраве напомнили про переход на электронный документооборот. Не все медучреждения вовремя подали данные и тем самым превратились в должников, но только на бумаге. И если у финансового вопроса есть шансы решиться до конца года, то проблема с нехваткой кадров останется и в будущем.

Дмитрий Горкин, Максим Котов

«Вести-Владимир»