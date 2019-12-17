В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Даллас Старз на льду домашней арены Американ Эйрлайнс-центр проиграл команде Эдмонтон Ойлерз со счетом 1:2.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" на льду домашней арены "Американ Эйрлайнс-центр" проиграл команде "Эдмонтон Ойлерз" со счетом 1:2.У победителей встречи голами отметились Зак Кассиан (9-я минута) и Леон Драйзайтль (15), а у хозяев льда единственную шайбу с передачи российского форварда Александра Радулова забросил Тайлер Сегин."Даллас" потерпел второе поражение в последних пяти играх и с 42 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Эдмонтон" в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе также 42 очка. "Нефтяники" прервали серию из четырех поражений.В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "звезды" в пятницу, 20 декабря, на выезде встретятся с "Тампа-Бэй Лайтнинг", а "Ойлерз" днем ранее сыграют в Сент-Луисе.