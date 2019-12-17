В ходе расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве следствием установлены 40 человек.

В ходе расследования уголовного дела о покушении на главу Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, а также по делу о его убийстве следствием установлены 40 человек, передает ТАСС.Помимо девяти арестованных судом и заочно арестованного Картоева, следствием установлены еще 30 человек. В настоящее время они проверяются на причастность к покушению и убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата.Как сообщалось, начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат — нейрохирург Ахмед Эльджаркиев были убиты в Москве на улице Академика Анохина. Произведя 10 выстрелов, убийца скрылся на автомобиле. Позднее машина была найдена недалеко от станции метро.