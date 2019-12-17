Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала скандал, разразившийся после ее выступления по поводу введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Пользователей соцсетей возмутило, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева прокомментировала скандал, разразившийся после ее выступления по поводу введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Пользователей соцсетей возмутило, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.По словам самой Гусевой, политические оппоненты устроили провокацию, вырвав ее слова из контекста. Она напомнила, что заседание комиссии произошло еще 2 месяца назад, однако ролик с ее выступлением стал распространяться в Интернете только сейчас."Это случилось ровно в тот день, когда на своей странице в Instagram я потребовала от "Почты России" и энергетиков навести порядок с тарифами. В Волгоградской области тарифы снижены, и вопрос для жителей решен", — рассказала РИА Новости Ирина Гусева.Также депутат подчеркнула, что сама выросла в обычной семье и простого человека не обидит.Ранее ряд СМИ распространили высказывания Гусевой, которая выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан. В качестве аргумента она привела ситуацию, что поблажки от государства могут получить те, кто ни дня не работал и сидел в тюрьме.