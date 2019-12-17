Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области для уточнения действий органов опеки. Последние на днях вернули в семью 8-летнего мальчика, над которым жестоко издевались мать с отчимом. А накануне, информируют Вести Омск, прошло первое судебное заседание по этому делу.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области для уточнения действий органов опеки. Последние на днях вернули в семью 8-летнего мальчика, над которым жестоко издевались мать с отчимом. А накануне, информируют "Вести Омск", прошло первое судебное заседание по этому делу.Напомним, 35-летний отчим и 27-летняя мать систематически издевались над ребенком. Они морили его голодом, заставляли стоять на коленях на гречке, один раз это продолжалось всю ночь. После очередного истязания мальчик убежал из дома и попросил помощи у соседа по даче. Тот незамедлительно вызвал скорую. Каково же было удивление врачей, когда они увидели на коленях ребенка кровавое месиво с вросшими крупицами гречки.На родителей завели несколько уголовных дел. Отчим арестован, мать — под подпиской о невыезде. А мальчика после трехмесячной реабилитации органы опеки вернули матери. В связи с этим, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова сделала запрос в прокуратуру региона, чтобы выяснить — насколько было обоснованно решение социальной службы. Кроме того, региональный омбудсмен по правам ребёнка в ближайшее время посетит школу, где учится мальчик, а также встретится с его матерью.