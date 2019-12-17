Новые станции будут открыты в составе Большой кольцевой и Некрасовской линий метрополитена.

В числе первых примет пассажиров второй участок Некрасовской линии. Это произойдет в первые месяцы 2020 года, но обкатывать пути там начнут в ближайшие недели. Точную дату технического запуска объявят отдельно. Об этом, подводя итоги уходящего года, журналистам рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.Он напомнил, что в этом году в эксплуатацию введено почти 18 километров линий метро и 8 новых станций. Четыре открылись в минувшем июне на первом участке Некрасовской ветки. Это "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". В том же месяце заработали еще четыре, но уже на "красной" линии: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". В будущем году столичные власти рассчитывают запустить на одну больше - девять станций. Сперва поезда, как ожидается, пойдут по второму участку "розовой" ветки. В его составе - "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская". Поедут в 2020-м и два отрезка Большой кольцевой линии. На юго-восточном направлении свои двери для пассажиров откроют "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская", а на западном - "Улица Народного ополчения" и "Карамышевская".Отдельно Андрей Бочкарев остановился на дорожном строительстве. По его словам, в настоящее время сдано около 80 км. дорог, 10 пешеходных переходов и 23 искусственных сооружения: мосты, развязки, путепроводы. В будущем году строители должны сдать еще несколько важных для города объектов. Это участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца, развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, дорога от МКАД до поселка Коммунарка. В общей сложности запланировано построить более 60 км дорог.