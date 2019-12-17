Эксперт по вопросам внешней политики фонда Майдан иностранных дел Алексей Куропятник оценил вероятность помощи Украине со стороны США. Он считает, что американские власти могут поддержать Киев, однако сделают это исходя исключительно из собственных интересов.

Эксперт по вопросам внешней политики фонда "Майдан иностранных дел" Алексей Куропятник оценил вероятность помощи Украине со стороны США. Он считает, что американские власти могут поддержать Киев, однако сделают это исходя исключительно из собственных интересов.С момента государственного переворота на Украине, когда большинство граждан были уверены, что иностранные державы будут помогать им "просто так", минуло пять лет. Теперь в обществе растет уверенность, что любая поддержка дорого обойдется украинцам.При этом понимания со стороны ближайших соседей – стран Европы – в Киеве уже не ждут. Отныне все надежды возлагаются на американский истеблишмент. "Вашингтон будет помогать Украине, но не за "просто так". Американцев интересуют конкретные действия со стороны украинских властей", – интернет-изданию "Апостроф" заявил Алексей Куропятник.Он добавил, что речь идет даже не о борьбе с коррупцией, которую раньше называли основным условием для финансовой поддержки со стороны других стран и международных институтов. Теперь речь идет о более конкретных шагах навстречу. "Американцы заинтересованы также в ведении рынка земли и приватизации крупных предприятий, в том числе предприятий ВПК", – цитирует "Политнавигатор" Алексея Куропятника."Последствия таких решений для страны могут быть резко негативными", – подчеркнул эксперт.Однако если украинские власти, несмотря на то, что такой шаг дорого обойдется и простым украинцам, и им самим, все же пойдут на него, то определенную поддержку, как финансовую, так и частично военную, они смогут получить. Отметим, ранее эксперты отмечали, что также американские власти требуют от своих украинских коллег определенных действий на внешнеполитической арене. Дескать, именно этим обусловлено странное поведение Киева на международных переговорах.