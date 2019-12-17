В ближайшее время комиссия генсовета Единой России отправится в Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте разобраться в ситуации с главой фракции ЕР в местной думе Владимиром Корниловым. Парламентария задержали по подозрению в убийстве.
В ближайшее время комиссия генсовета "Единой России" отправится в Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте разобраться в ситуации с главой фракции "ЕР" в местной думе Владимиром Корниловым. Парламентария задержали по подозрению в убийстве.
Это беспрецедентное для "Единой России" событие,
отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн.
"За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые",
– сказал парламентарий.
Кроме освобождения Корнилова от должности, исключения из
партии и лишения мандата, нужно детально разобраться с обстоятельствами
произошедшего, отметил Хинштейн. "Следует выяснить, как такой человек,
вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию", -
добавил депутат Госдумы.
Для этого до конца недели в Переславль-Залесский прибудет
комиссия генсовета. Партийцы изучат ситуацию на месте, пообщаются с местными
депутатским корпусом и активом "Единой России", выслушают мнения и
оценки людей. Выводы будут представлены руководству партии, не исключены
кадровые решения, отметил Хинштейн.
Ситуация вокруг Корнилова наносит огромный ущерб репутации
"Единой России", подчеркнул парламентарий. Руководству местного и
регионального отделений партии предстоит за это ответить, добавил законодатель.
При этом вопросов о невиновности Корнилова у партийцев нет.
Имеющиеся доказательства не оставляют сомнений в его причастности к
преступлению, сказал Хинштейн.
"Кроме того, он уже сам дал признательные показания,
сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпции
невиновности говорить не приходится", – подчеркнул парламентарий.
Напомним, Владимир Корнилова был задержан по подозрению в
совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса
"Убийство". Сообщается, что парламентарий сложил с себя депутатские
полномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "Единой
России".