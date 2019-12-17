В ближайшее время комиссия генсовета Единой России отправится в Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте разобраться в ситуации с главой фракции ЕР в местной думе Владимиром Корниловым. Парламентария задержали по подозрению в убийстве.

В ближайшее время комиссия генсовета "Единой России" отправится в Переславль-Залесский Ярославской области, чтобы на месте разобраться в ситуации с главой фракции "ЕР" в местной думе Владимиром Корниловым. Парламентария задержали по подозрению в убийстве.Это беспрецедентное для "Единой России" событие,отметил депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета Александр Хинштейн."За 18 лет существования партии с подобным мы сталкиваемся впервые",– сказал парламентарий.Кроме освобождения Корнилова от должности, исключения изпартии и лишения мандата, нужно детально разобраться с обстоятельствамипроизошедшего, отметил Хинштейн. "Следует выяснить, как такой человек,вообще, мог возглавить фракцию, кто его рекомендовал к избранию", -добавил депутат Госдумы.Для этого до конца недели в Переславль-Залесский прибудеткомиссия генсовета. Партийцы изучат ситуацию на месте, пообщаются с местнымидепутатским корпусом и активом "Единой России", выслушают мнения иоценки людей. Выводы будут представлены руководству партии, не исключеныкадровые решения, отметил Хинштейн.Ситуация вокруг Корнилова наносит огромный ущерб репутации"Единой России", подчеркнул парламентарий. Руководству местного ирегионального отделений партии предстоит за это ответить, добавил законодатель.При этом вопросов о невиновности Корнилова у партийцев нет.Имеющиеся доказательства не оставляют сомнений в его причастности кпреступлению, сказал Хинштейн."Кроме того, он уже сам дал признательные показания,сознавшись в убийстве. При таких обстоятельствах ни о какой презумпцииневиновности говорить не приходится", – подчеркнул парламентарий.Напомним, Владимир Корнилова был задержан по подозрению всовершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса"Убийство". Сообщается, что парламентарий сложил с себя депутатскиеполномочия и объявил о выходе из фракции и политсовета "ЕдинойРоссии".