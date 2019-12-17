Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафу к смертной казни за государственную измену, которую он совершил в 2007 году, нарушив конституцию. Тогда ..

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафу к смертной казни за государственную измену, которую он совершил в 2007 году, нарушив конституцию. Тогда Мушарраф ввел в государстве режим чрезвычайного положения, сообщает .Местные СМИ сообщают, что приговор суда может быть обжалован. Сам политик в настоящее время находится на лечении в Дубае. Он не признает свою вину и утверждают, что его преследуют по политическим мотивам и заявил, что является патриотом Пакистана.