В Пакистане суд вынес смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу. Он обвинялся в государственной измене: приостановке действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году. Сам 76-летний Мушарраф в настоящее время находится на лечении в Дубае.

В Пакистане суд вынес смертный приговор бывшему президенту страны Первезу Мушаррафу.Решение было принято судебной коллегией. Мушарраф признан виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана, заявил глава Высокого суда Пешавара Вакар Ахмад Сэтх. Приговор может быть обжалован.Это первый в истории Пакистана смертный приговор, вынесенный бывшему лидеру страны.Как сообщает "Интерфакс", сам 76-летний Мушарраф в настоящее время находится в Дубае, куда уехал на лечение три года назад. Он утверждает, что не может вернуться в Пакистан из-за многочисленных проблем со здоровьем, которые представляют угрозу его жизни.Генерал Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год, напоминает ТАСС. Он ушел в отставку на фоне массовых протестов и под угрозой импичмента и переехал в Великобританию. На родине против него были возбуждены два уголовных дела – по факту незаконного смещения судей и об убийстве экс-премьера Беназир Бхутто. Однако обвинению не удалось доказать причастность Мушаррафа, он был оправдан.В 2013 году он решил вернуться обратно в Пакистан, чтобы принять участие в парламентских выборах. Его обвинили в государственной измене (приостановке действия конституции и введении чрезвычайного положения в 2007 году) и заключили под стражу.