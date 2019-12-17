Музыкальный продюсер поделился переживаниями по поводу нескольких ДТП, произошедших с наследником артистки. Певица Валерия тоже пришла в шок от случившегося.

Музыкальный продюсер поделилсяпереживаниями по поводу нескольких ДТП, произошедших с наследником артистки. ПевицаВалерия тоже пришла в шок от случившегося.Пригожин крайне обеспокоенситуацией на дорогах после аварий с 21-летним Арсением. Он рассказал, как они ссупругой переживали за отпрыска. Ведь за неделю он попал в три ДТП.Материал дополняется