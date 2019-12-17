Музыкальный продюсер поделился
переживаниями по поводу нескольких ДТП, произошедших с наследником артистки. Певица
Валерия тоже пришла в шок от случившегося.
Музыкальный продюсер поделился
переживаниями по поводу нескольких ДТП, произошедших с наследником артистки. Певица
Валерия тоже пришла в шок от случившегося.
Пригожин крайне обеспокоен
ситуацией на дорогах после аварий с 21-летним Арсением. Он рассказал, как они с
супругой переживали за отпрыска. Ведь за неделю он попал в три ДТП.
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