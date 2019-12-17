Игроки женской сборной Японии по футболу, которые стали в 2011 году чемпионками мира, будут первыми участниками эстафеты олимпийского огня летних Игр-2020, которая стартует 25 марта у стадиона в префектуре Фукусима, неподалеку от знаменитой аварийной АЭС.

Игроки женской сборной Японии по футболу, которые стали в 2011 году чемпионками мира, будут первыми участниками эстафеты олимпийского огня летних Игр-2020, которая стартует 25 марта у стадиона в префектуре Фукусима, неподалеку от знаменитой аварийной АЭС.Олимпийский огонь за четыре месяца до старта Олимпиады, которая начнется 24 июля, пройдет по территории 858 населенных пунктов Страны Восходящего солнца. Факелы пронесут как бегуны из числа специально отобранных представителей спорта и культуры, так и разного рода механизмы – огонь будет следовать на автомобилях, кораблях, по железной дороге и на фуникулере.АЭС "Фукусима-1" будет не единственным объектом на маршруте, который был разрушен и затем восстановлен силами почти всей страны, сообщает ТАСС. Огонь проедет в вагонах поезда на восстановленной дороге японского острова Хонсю, который в 2011 году пострадал от мощного цунами.