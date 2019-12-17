Чемпион мира по фигурному катанию отреагировал на резкие высказывания своего друга и партнера по шоу Алексея Ягудина. Илья Авербух возмутился тем, что наговорил в адрес поклонников спортсмен.

Чемпион мира по фигурному катанию отреагировал на резкие высказывания своего друга ипартнера по шоу Алексея Ягудина. Илья Авербух возмутился тем, что наговорил вадрес поклонников спортсмен.Олимпийский чемпион,вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ееадрес травли, перегнул палку. В адрес тех, ктоосуждает наставницу, он высказался очень грубо.Однаиз пользовательниц Сети в ответ на это заметила, что если Алексей Ягудинпродолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься самдля себя. Она добавила, что собиралась всей семьей пойти на шоу Ильи Авербуха"Щелкунчик" с участием Ягудина в Новокузнецке. Однако теперь ей не хочетсясмотреть на фигуриста, передает .встал на сторону оскорбленной поведением Ягудина россиянки. "Согласен с вами!Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль", – ответил в "Инстаграме"фигурист.Из Инстаграма Ильи Авербуха— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR)Напомним, громкийскандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионкаАлина Загитова решила сделать перерыв в карьере. Ее решение прокомментировализвезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки ЭтериТутберидзе, после чего и разгорелся конфликт.Как писали "Дни.ру", коллега Ягудин близко к сердцу воспринял нападки в сторону Татьяны Тарасовой.В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций фигурного катания.