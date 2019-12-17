Чемпион мира по фигурному катанию отреагировал на резкие высказывания своего друга и
партнера по шоу Алексея Ягудина. Илья Авербух возмутился тем, что наговорил в
адрес поклонников спортсмен.
Чемпион мира по фигурному катанию отреагировал на резкие высказывания своего друга и
партнера по шоу Алексея Ягудина. Илья Авербух возмутился тем, что наговорил в
адрес поклонников спортсмен.
Олимпийский чемпион,
вставший на защиту своего тренера Татьяны Тарасовой из-за развернувшейся в ее
адрес травли, перегнул палку. В адрес тех, кто
осуждает наставницу, он высказался очень грубо.
Одна
из пользовательниц Сети в ответ на это заметила, что если Алексей Ягудин
продолжит в таком тоне общаться со своими поклонниками, то будет кататься сам
для себя. Она добавила, что собиралась всей семьей пойти на шоу Ильи Авербуха
"Щелкунчик" с участием Ягудина в Новокузнецке. Однако теперь ей не хочется
смотреть на фигуриста, передает .
встал на сторону оскорбленной поведением Ягудина россиянки. "Согласен с вами!
Это непозволительно. В любом случае. Очень жаль", – ответил в "Инстаграме"
фигурист.
Из Инстаграма Ильи Авербуха
— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR)
Напомним, громкий
скандал в фигурном катании разгорелся после того, как олимпийская чемпионка
Алина Загитова решила сделать перерыв в карьере. Ее решение прокомментировали
звезды фигурного катания. Их слова вызвали неодобрение тренера спортсменки Этери
Тутберидзе, после чего и разгорелся конфликт.
Как писали "Дни.ру", коллега Ягудин близко к сердцу воспринял нападки в сторону Татьяны Тарасовой.
В Сети появилась петиция, автор которой предложил отстранить ее от комментирования спортивных трансляций фигурного катания.