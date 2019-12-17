До начала железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив осталось меньше недели. Россияне с нетерпением ждут этого события, билеты на поезда по Крымскому мосту разлетаются, как горячие пирожки. Но есть и недовольные.
До начала железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив осталось меньше недели. Россияне с нетерпением ждут этого события, билеты на поезда по Крымскому мосту разлетаются, как горячие пирожки. Но есть и недовольные.
На переправе завершаются последние приготовления. На днях
инженеры провели тестовое включение подсветки Крымского моста. После запуска
железнодорожного сообщения иллюминация будет работать ежедневно.
Встречать и провожать пассажиров поездов, движущихся по Крымскому мосту, будут с музыкой. На местных вокзалах будут играть марши "Прощание
Славянки", "Легендарный Севастополь", а также гимн столицы
полуострова "Мой Симферополь – ворота Крыма".
Такое музыкальное сопровождение пришлось далеко не всем.
Люди принялись высказывать недовольство выбранными композициями. "Это совсем капец", – написала в сообществе жителей Керчи в соцсети
"ВКонтакте" пользователь Дарья Ф.
В свою очередь Ирина Ю. усомнилась, что воротами Крыма
является Симферополь. "А Керчь тогда что? Блин, так обидно. Что за
дискриминация?" – возмутилась комментатор.
Железнодорожное сообщение по откроется 23
декабря. Не исключено, что в торжественной церемонии поучаствует президент
Владимир Путин.
Первым на рейс выйдет состав из Санкт-Петербурга в
Севастополь. На следующий день, 24 декабря, начнет свой путь поезд из Москвы в
Симферополь. Ожидается, что в дальнейшем через будут проложены
новые железнодорожные маршруты.