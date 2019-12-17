До начала железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив осталось меньше недели. Россияне с нетерпением ждут этого события, билеты на поезда по Крымскому мосту разлетаются, как горячие пирожки. Но есть и недовольные.

До начала железнодорожного движения по переправе через Керченский пролив осталось меньше недели. Россияне с нетерпением ждут этого события, билеты на поезда по Крымскому мосту разлетаются, как горячие пирожки. Но есть и недовольные.На переправе завершаются последние приготовления. На дняхинженеры провели тестовое включение подсветки Крымского моста. После запускажелезнодорожного сообщения иллюминация будет работать ежедневно.Встречать и провожать пассажиров поездов, движущихся по Крымскому мосту, будут с музыкой. На местных вокзалах будут играть марши "ПрощаниеСлавянки", "Легендарный Севастополь", а также гимн столицыполуострова "Мой Симферополь – ворота Крыма".Такое музыкальное сопровождение пришлось далеко не всем.Люди принялись высказывать недовольство выбранными композициями. "Это совсем капец", – написала в сообществе жителей Керчи в соцсети"ВКонтакте" пользователь Дарья Ф.В свою очередь Ирина Ю. усомнилась, что воротами Крымаявляется Симферополь. "А Керчь тогда что? Блин, так обидно. Что задискриминация?" – возмутилась комментатор.Железнодорожное сообщение по откроется 23декабря. Не исключено, что в торжественной церемонии поучаствует президентВладимир Путин.Первым на рейс выйдет состав из Санкт-Петербурга вСевастополь. На следующий день, 24 декабря, начнет свой путь поезд из Москвы вСимферополь. Ожидается, что в дальнейшем через будут проложеныновые железнодорожные маршруты.