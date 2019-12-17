Юморист Евгений Петросян находится под пристальным вниманием журналистов из-за своей яркой личной жизни. Комик рассказал, как тяжело жить, будучи мишенью для корреспондентов.

Юморист Евгений Петросян находится под пристальным вниманием журналистов из-за своей яркой личной жизни. Комик рассказал, как тяжело жить, будучи мишенью для корреспондентов.Артист эстрады поведал, что накануне посетил арт-хаусную постановку "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова в постановке Андрея Могучева. Премьера состоялась в Театре Наций.Выйдя на улицу, Петросян столкнулся со "стервятниками-журналистами". Они поджидали его у входа и, увидев, поспешили задать ему навязчивые вопросы о личной жизни."Шел дождь, я пытался скрыться в темноте, но они с камерой и фонарем продолжали снимать и следовать за мной, выкрикивая вопросы. Я хотел послать их по известному адресу, но выхватил микрофон у наглеца и спросил: как же вам не стыдно без согласия снимать человека? На, что он ответил: "Мы – журналисты! Поэтому мы все можем снимать!", – рассказал возмущенный случившимся телеведущий.Евгению Вагановичу удалось добраться до служебного входа. Туда представителям СМИ доступ запрещен.16 Дек 2019 в 11:58 PST"Представляю себе, как эти странные кадры будут интерпретированы сегодня в масс-медиа.Журналисты! Уймитесь! Не делайте из мухи слона! А из себя...", – негодует юморист.