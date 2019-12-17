Прогремевший в мире спорта скандал никак не утихнет. На этот раз в конфликт вмешался хореограф из штаба Этери Тутберидзе – Алексей Железняков.

Прогремевший в мире спорта скандал никак не утихнет. На этот раз в конфликт вмешался хореограф из штаба Этери Тутберидзе – Алексей Железняков.По словам специалиста, он знает тренера уже много лет. Алексей отметил, что Этери совсем не публичный человек – она не любит интервью, фотосессии и даже высказываться на публике."Одно хочется сказать по всему этому вселенскому скандалу. Успокойтесь уже все! Все, что делает команда во главе с Этери Георгиевной, это пашет, пашет и пашет. Этим людям не до тухлых интрижек, хайпа, пиара и плясок на косточках, это удел завистников. Но если ТШТ высказались, значит, вы заслужили. Коротко и ясно, закройте свои рты и займитесь своими делами", – заявил хореограф.Плющенко был в бешенстве, увидев это послание. Он, не задумываясь, тут же ответил осмелевшему Железнякову."Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьезным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть!", – написал Евгений в социальной сети Инстаграм.15 Дек 2019 в 1:13 PST