В матче 1/8 финала Кубка французской лиги Монако на поле домашнего стадиона Луи II сыграет с Лиллем. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.
В матче 1/8 финала Кубка французской лиги "Монако" на поле домашнего стадиона "Луи II" сыграет с "Лиллем". Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.
В заявку вошли 19 футболистов, включая полузащитника сборной России Александра Головина. Как сообщает пресс-служба "Монако", в состав вернулся черногорский нападающий Стеван Йоветич, получивший серьезную травму колена прошлым летом.
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