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<a href="https://33live.ru/novosti/17-12-2019-golovin-v-zayavke-monako-na-match-kubka-ligi-s-lillem.html" target="_blank">Головин – в заявке Монако на матч Кубка лиги с Лиллем</a> - В матче 1/8 финала Кубка французской лиги Монако на поле домашнего стадиона Луи II сыграет с Лиллем. Главный тренер монегасков Леонарду Жардим объявил заявку на предстоящее противостояние.