Самоходная артиллерийская установка получила название Малка. Она представляет собой усовершенствованную версию САУ 2С7 Пион, сообщает Директор компании Уралтрансмаш Дмитрий ..

Самоходная артиллерийская установка получила название "Малка". Она представляет собой усовершенствованную версию САУ 2С7 "Пион", сообщаетДиректор компании "Уралтрансмаш" Дмитрий Семизоров сообщил, что на пушку были установлены новые комплексы приборов. Модернизацию оружия планируют завершить до конца 2019 года, после чего начнется его серийное производство.САУ 2С7 поступила на вооружение в 1975 году. Она может стрелять бетонобойными, химическими, ядерными и другими снарядами.