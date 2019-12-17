Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на угрозу импичмента.

Рейтинг популярности президента США Дональда Трампа достиг наиболее высокой отметки, несмотря на угрозу импичмента.43% зарегистрированных избирателей утверждают, что одобряют работу, которую делает Трамп, а 52% не одобряют. Об этом говорится в пресс-релизе Quinnipiac University, обобщающем результаты опроса​​​. До начала слушаний по импичменту результаты президентской работы одобрили только 38% участников голосования.По словам аналитиков, такой высокий уровень поддержки президента среди прочего обусловлен тем, что, по мнению избирателей, экономика в стране укрепилась и упал уровень безработицы, сообщает ТАСС.Quinnipiac University основан в 1929 году как Коннектикутский колледж торговли. Потом сменил название и сейчас называется Квиннипэкским университетом.Дело по импичменту Трампа спровоцировал его телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер якобы пытался надавить на своего коллегу, чтобы тот начал расследование против Джо Байдена — конкурента Трампа на предстоящих выборах.Сага с импичментом уже подходит к своей кульминации. Если ранее актеры и режиссеры Голливуда выступали лишь с роликами против Трампа, читая тексты в кадр как говорящие головы, то сейчас в борьбу включилась уже вся американская киноиндустрия в полный рост. Сценарии художественных фильмов и сериалов намеренно пишутся так, что нынешний хозяин Белого дома всегда оказывается на темной стороне.