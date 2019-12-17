17.12.2019

2019-12-17 08:50:03

Итог смертельного ДТП в Гусь-Хрустальном

15 декабря ночью на улице Курловской г. Гусь-хрустальный 20-летний водитель вылетел в кювет. По предварительным данным, молодой человек не рассчитал скорость и на скользкой дороге, машина потеряла управление и врезалася в опору ЛЭП. Водитель получил тяжкие телесные повреждения и скончался в реанимации, его 17-летняя спутница с травмами доставлена в больницу, сообщает Гусь-инфо

Фото портала Gusinfo.ru