57-летний музыкант Евгений Кемеровский считается королем российского шансона. Его песня Братва, не стреляйте друг в друга считается одним из символов лихих 90-х. А написанные им шлягеры сегодня исполняют Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле, Таисия Повалий и многие другие звезды. Правда, не знающие Кемеровского люди часто думают, что он всегда под мухой. Об отношении к алкоголю певца за кулисами концертами Эххх, разгуляй! расспросил корреспондент Дни.ру.

57-летний музыкант Евгений Кемеровский считается королем российского шансона. Его песня "Братва, не стреляйте друг в друга" считается одним из символов "лихих" 90-х. А написанные им шлягеры сегодня исполняют Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле, Таисия Повалий и многие другие звезды. Правда, не знающие Кемеровского люди часто думают, что он всегда "под мухой". Об отношении к алкоголю певца за кулисами концертами "Эххх, разгуляй!" расспросил корреспондент "Дни.ру"."Я никогда не выхожу на сцену пьяным, – вытирает пот Кемеровский. – Ну, 50 граммов максимум. Даже великий Фредди Меркьюри выпивал! 100 граммов коньяка принимал, а потом выходил на сцену. Потому что бывают стрессы.. Большие залы бывают.. И надо чаем зеленым снять стресс".Сразу вспомнилась сцена из фильма "Любовь и голуби", где Василий и дядя Митя "чайком" отмечают отъезд на курорт органов движения:– Чайку на дорожку.– Знаю я, что за чаек-то.– Людк, ты матери-то не говори..А Евгений Кемеровский, между тем, божится, что не только не пьет, но и "план" (уличное название марихуаны, высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли) не курит, наркотиками не колется и даже вены чистые готов показать сомневающимся! Глядя на него, почему-то веришь и все больше убеждаешься, что водка – это зло...Расспросили журналисты Кемеровского и про недавнее предложение Вячеслава Добрынина и Иосифа Пригожина проверять всех артистов на адекватность. "Артистов нельзя трогать и проверять, – уверен Кемеровский. – Тот человек, который вышел на сцену, он уже для меня святой, потому что дарит свое творчество, сердце и душу людям. Разве можно их обижать?! Может, Добрынин сам тупой, раз такие предложения высказывает? Или, напротив, самый умный!"