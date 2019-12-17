Организаторы чемпионата Италии по футболу запустили кампанию по борьбе с расизмом, проблемы с которым недавно признал и президент FIFA Джанни Инфантино. Однако старт борьбы ознаменовался неоднозначным жестом со стороны лиги.

Организаторы чемпионата Италии по футболу запустили кампанию по борьбе с расизмом, проблемы с которым недавно признал и президент FIFA Джанни Инфантино. Однако старт борьбы ознаменовался неоднозначным жестом со стороны лиги.Представители Серии "А" выставили три картины с изображением обезьян, которые были раскрашены в цвета итальянских клубов, сообщает Евроспорт.Ru. Автором всех трех картин стал итальянский художник Симоне Фугадзотто."Я рисую обезьян уже около шести лет. Картинами я хочу дать понять – мы и есть обезьяны, — заявил итальянец – Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белой кожей – она западная, обезьяна с миндалевидными глазами символизирует азиатскую, а черная – ту, с которой все и началось. Эти животные должны дать понять, что разницы между человеком и обезьяной нет"Напомним, что по ходу нынешнего сезона в Италии неоднократно вспыхивали скандалы с участием фанатов отдельных клубов и футболистами, которые подвергались оскорблениям на почве расизма и сегрегации.