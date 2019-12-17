Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любят обнажиться перед камерой и показать откровенные фото в соцсетях. Интересно, что за нескромные снимки вокалистку почти всегда хвалят в комментариях. На балерину же сваливается тонна негатива.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица НатальяЧистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любят обнажитьсяперед камерой и показать откровенные фото в соцсетях. Интересно, чтоза нескромные снимки вокалистку почти всегда хвалят в комментариях. На балерину же сваливаетсятонна негатива.Почему публика так по-разному реагирует на Волочкову иЧистякову-Ионову? Что вообще можеттолкать женщин на такие поступки? Об этом шоумену Рустаму Солнцеву рассказала ЕленаЯрикова – кандидат психологических наук.По словам специалиста, отставная прима Анастасия Волочкова –прирожденный провокатор. Танцовщица любит вызывать эмоции. Демонстративное поведениеВолочковой направлено не на мужчин (в собственной привлекательности дляпротивоположного пола балерина уверена), а на других женщин. Анастасия бросаетсвоеобразный вызов дамам, мол, а вам так слабо?"Может быть это и примитивно, но она вот такая. Менять она всебе, конечно же, ничего не захочет. Более того, я думаю, что от этого она получаеткакое-то наслаждение. Ей где-то это по кайфу", – рассудил психолог.Елена Ярикова считает, что в поведениинет ничего ужасного. Важно, по словам специалиста, не показыватьпрославленную балерину детям."Здесь нужно успеть поймать эту четкую грань, которая поканечеткая. Главное не оказаться смешной уже в достаточно почтенном возрасте", -заметил эксперт.15 Ноя 2019 в 1:39 PSTПо мнению психолога, – это совсем другойразговор. Вокалистка не пытается провоцировать и эпатировать общественность. Обнажаясь,певица показывает, что замужество и материнство не лишили еепривлекательности."Здесь еще разница в чем: Ионова – она замужем. У нее естьмужчина, ей не нужно покорять и кричать о своей сексуальности. Она можетпоказать, что она молодая, красивая и сексуальная женщина. У нее будет эротизм,неиспорченный пошлостью. А женщины, которые свободны, женщины за 40, оченьчасто совершают ошибки: они кричат о свой сексуальности. И теряется грань междусексуальностью и вульгарностью", – сказал психолог.5 Ноя 2019 в 11:33 PST