Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица Наталья
Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любят обнажиться
перед камерой и показать откровенные фото в соцсетях. Интересно, что
за нескромные снимки вокалистку почти всегда хвалят в комментариях. На балерину же сваливается
тонна негатива.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и певица Наталья
Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любят обнажиться
перед камерой и показать откровенные фото в соцсетях. Интересно, что
за нескромные снимки вокалистку почти всегда хвалят в комментариях. На балерину же сваливается
тонна негатива.
Почему публика так по-разному реагирует на Волочкову и
Чистякову-Ионову? Что вообще может
толкать женщин на такие поступки? Об этом шоумену Рустаму Солнцеву рассказала Елена
Ярикова – кандидат психологических наук.
По словам специалиста, отставная прима Анастасия Волочкова –
прирожденный провокатор. Танцовщица любит вызывать эмоции. Демонстративное поведение
Волочковой направлено не на мужчин (в собственной привлекательности для
противоположного пола балерина уверена), а на других женщин. Анастасия бросает
своеобразный вызов дамам, мол, а вам так слабо?
"Может быть это и примитивно, но она вот такая. Менять она в
себе, конечно же, ничего не захочет. Более того, я думаю, что от этого она получает
какое-то наслаждение. Ей где-то это по кайфу", – рассудил психолог.
Елена Ярикова считает, что в поведении
нет ничего ужасного. Важно, по словам специалиста, не показывать
прославленную балерину детям.
"Здесь нужно успеть поймать эту четкую грань, которая пока
нечеткая. Главное не оказаться смешной уже в достаточно почтенном возрасте", -
заметил эксперт.
15 Ноя 2019 в 1:39 PST
По мнению психолога, – это совсем другой
разговор. Вокалистка не пытается провоцировать и эпатировать общественность. Обнажаясь,
певица показывает, что замужество и материнство не лишили ее
привлекательности.
"Здесь еще разница в чем: Ионова – она замужем. У нее есть
мужчина, ей не нужно покорять и кричать о своей сексуальности. Она может
показать, что она молодая, красивая и сексуальная женщина. У нее будет эротизм,
неиспорченный пошлостью. А женщины, которые свободны, женщины за 40, очень
часто совершают ошибки: они кричат о свой сексуальности. И теряется грань между
сексуальностью и вульгарностью", – сказал психолог.
5 Ноя 2019 в 11:33 PST