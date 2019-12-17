Самоходная пушка 2С7 Пион прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.

Самоходная пушка 2С7 "Пион" прошла ремонт, модернизацию и отправилась на испытания. Работы над орудием должны завершиться до конца декабря.Как рассказал агентству РИА Новости глава "Уралтрансмаша" Дмитрий Семизоров, боевой машине заменили двигатель и коробку передач украинского производства на российский аналог, а также обновили системы наведения и защиты. Название самоходки также другое: теперь она называется "Малка".203-миллиметровое 2С7 – одно из самых мощных артиллерийской орудий в мире. Оно способно стрелять 110-килограммовыми снарядами на расстояние от 37 до 49 километров, в зависимости от типа боеприпаса.Сама боевая машина весит 46 тонн и передвигается со скорость нее более 50 километров по шоссе. С собой самоходка может взять от 4 до 8 снарядов, остальной боекомплект возят транспортно-заряжающие машины. Обслуживают 2С7 экипаж из 7 человек.