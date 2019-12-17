В Тюмени легковой автомобиль врезался на железнодорожном переезде в поезд. Водитель утверждает, что не заметил запрещающий сигнал семафора из-за красной рекламы.

В Тюмени легковой автомобиль врезался на железнодорожном переезде в поезд. Водитель утверждает, что не заметил запрещающий сигнал семафора из-за рекламной конструкции."Светофор не было видно из-за красной рекламы за ним!" — пожаловался в социальной сети водитель и выложил видео инцидента, а затем и последующую расправу над автомобилем.Машина, по всей видимости, после столкновения восстановлению не подлежала, и водитель со своими приятелями весело поколотили помятый поездом автомобиль руками и ногами.В результате аварии никто не пострадал.