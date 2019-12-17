Бывший президент Украины Петр Порошенко приказал убить журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Громкое заявление прозвучало в эфире федерального телеканала.
Бывший президент Украины Петр Порошенко приказал убить журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Громкое заявление прозвучало в эфире федерального телеканала.
Ликвидация Павла Шеремета и Дениса Вороненкова, а также
инсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко – звенья одной цепи. Такого мнения
придерживается политолог Дмитрий Куликов.
Эксперт не сомневается в причастности к указанным эпизодам
бывшего президента Петра Порошенко. Это было организовано Службой безопасности
Украины по приказу тогдашнего главы государства, сказал политолог в эфире
телеканала "Россия-1".
"Потому что нужно было создать историю
"террористической деятельности России и ЛДНР" на территории Украины, прямо там,
в Киеве", – пояснил эксперт.
Провокации происходили на фоне антироссийской истерии на
Западе, которая усилилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери в
Солсбери, напомнил Куликов. "Нет никаких сомнений, что все это делалось по
приказу Порошенко", – заключил политолог.
На причастность бывшего президента к совершению тяжких
преступлений указывает и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича,
юрист Андрей Портнов. Он предположил, что фигуранты дела об убийстве Шеремета
были внештатными агентами Службы безопасности Украины. Спецслужба была
полностью лояльна .
Как это было. Убийство Павла Шеремета.
— Dmitrij Akhatov (@dmitrijakhatov)
Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20
июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половиной
года. Среди них оказался участник так называемой террористической операции в
Донбассе Андрей Антоненко. В свое время лично благодарил военнослужащего
за сочинение неформального гимна спецназовцев.