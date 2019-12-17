Бывший президент Украины Петр Порошенко приказал убить журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Громкое заявление прозвучало в эфире федерального телеканала.

Бывший президент Украины Петр Порошенко приказал убить журналиста Павла Шеремета и экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Громкое заявление прозвучало в эфире федерального телеканала.Ликвидация Павла Шеремета и Дениса Вороненкова, а такжеинсценировка убийства журналиста Аркадия Бабченко – звенья одной цепи. Такого мненияпридерживается политолог Дмитрий Куликов.Эксперт не сомневается в причастности к указанным эпизодамбывшего президента Петра Порошенко. Это было организовано Службой безопасностиУкраины по приказу тогдашнего главы государства, сказал политолог в эфиретелеканала "Россия-1"."Потому что нужно было создать историю"террористической деятельности России и ЛДНР" на территории Украины, прямо там,в Киеве", – пояснил эксперт.Провокации происходили на фоне антироссийской истерии наЗападе, которая усилилась после отравления Сергея Скрипаля и его дочери вСолсбери, напомнил Куликов. "Нет никаких сомнений, что все это делалось поприказу Порошенко", – заключил политолог.На причастность бывшего президента к совершению тяжкихпреступлений указывает и бывший сотрудник администрации Виктора Януковича,юрист Андрей Портнов. Он предположил, что фигуранты дела об убийстве Шереметабыли внештатными агентами Службы безопасности Украины. Спецслужба былаполностью лояльна .Как это было. Убийство Павла Шеремета.— Dmitrij Akhatov (@dmitrijakhatov)Журналист Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20июля 2016 года. Предполагаемых преступников задержали спустя три с половинойгода. Среди них оказался участник так называемой террористической операции вДонбассе Андрей Антоненко. В свое время лично благодарил военнослужащегоза сочинение неформального гимна спецназовцев.