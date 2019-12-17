Очередной раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пройдет 20 декабря. Эксперты уверены: белорусский лидер использует местных националистов как фактор давления на российского коллегу. Но Батька, по всей видимости, просчитался: оппозиция начала заигрывать с Москвой, сообщают журналисты.

Очередной раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пройдет 20 декабря. Эксперты уверены: белорусский лидер использует местных националистов как фактор давления на российского коллегу. Но Батька, по всей видимости, просчитался: оппозиция начала заигрывать с Москвой, сообщают журналисты.К 20 декабря националисты говорят очередные акции протеста.Однако антироссийский угар на прошлых акциях оппозиции, кажется, напугал дажеих организаторов.Так, сопредседатель общественно-политической организации"Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский призвалучастников акций воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес Москвы."Это будет акция за мир между народами России и Беларуси", – передает егослова "Радио Свобода".По мнению журналистов, таким образом белорусскиенационалисты пытаются заигрывать с Москвой за спиной у официального Минска."Лукашенко просчитался: белорусская оппозиция начала заигрывать сРоссией" – материал с таким заголовком опубликован на портале"ПолитНавигатор".Белорусский лидер надеется использовать радикалов как козырьв торге с Россией. Но оппозиция, вероятно, хочет играть самостоятельную роль идоговариваться с Кремлем в обход Лукашенко.Националисты намерены митинговать 20 декабря на Октябрьскойплощади в центре Минска. Там же соберутся сторонники интеграции с Россией.Среди них – белорусские коммунисты, которые призвали объединить Россию,Белоруссию и Украину в новое федеративное государство.Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с РоссиейНесмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.История вступила в следующий виток спирали?— Людмила Шевченко (@LjukaSheva)В начале декабря Александр Лукашенко провел переговоры вСочи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер в очередной раз проявил упертостьи недоговороспособность. Он отказался согласовывать ряд спорных моментов поинтеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.