Очередной раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пройдет 20 декабря. Эксперты уверены: белорусский лидер использует местных националистов как фактор давления на российского коллегу. Но Батька, по всей видимости, просчитался: оппозиция начала заигрывать с Москвой, сообщают журналисты.
Очередной раунд переговоров между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко пройдет 20 декабря. Эксперты уверены: белорусский лидер использует местных националистов как фактор давления на российского коллегу. Но Батька, по всей видимости, просчитался: оппозиция начала заигрывать с Москвой, сообщают журналисты.
К 20 декабря националисты говорят очередные акции протеста.
Однако антироссийский угар на прошлых акциях оппозиции, кажется, напугал даже
их организаторов.
Так, сопредседатель общественно-политической организации
"Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский призвал
участников акций воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес Москвы.
"Это будет акция за мир между народами России и Беларуси", – передает его
слова "Радио Свобода".
По мнению журналистов, таким образом белорусские
националисты пытаются заигрывать с Москвой за спиной у официального Минска.
"Лукашенко просчитался: белорусская оппозиция начала заигрывать с
Россией" – материал с таким заголовком опубликован на портале
"ПолитНавигатор".
Белорусский лидер надеется использовать радикалов как козырь
в торге с Россией. Но оппозиция, вероятно, хочет играть самостоятельную роль и
договариваться с Кремлем в обход Лукашенко.
Националисты намерены митинговать 20 декабря на Октябрьской
площади в центре Минска. Там же соберутся сторонники интеграции с Россией.
Среди них – белорусские коммунисты, которые призвали объединить Россию,
Белоруссию и Украину в новое федеративное государство.
Минск вчера. Шествие идёт по проспекту. 4,5 часа продолжается протесты против интеграции с Россией
Несмотря на несогласованность акции с властями, протестующим никто не мешал. То есть была инструкция : не мешать!!! А это уже интересно.
История вступила в следующий виток спирали?
— Людмила Шевченко (@LjukaSheva)
В начале декабря Александр Лукашенко провел переговоры в
Сочи с Владимиром Путиным. Белорусский лидер в очередной раз проявил упертость
и недоговороспособность. Он отказался согласовывать ряд спорных моментов по
интеграции, указав на то, что предложенные Кремлем условия невыгодны Минску.