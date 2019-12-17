Ведущая программы Давай поженимся! на Первом
канале переживает личную драму. Роза Сябитова сообщила, что ее бросил жених.
Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом
канале переживает личную драму. Роза Сябитова сообщила, что ее бросил жених.
Оказалось, что избранник жестоко обманул
телесваху. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женился
на другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку, о чем Роза Сябитова
поведала в своем "Инстаграме".
Телеведущая уверена, что новая
избранница ее экс-возлюбленного страдает от геронтофилии. Первоначально она
думала, что "молодуха" позарилась на деньги предпринимателя, но потом узнала от
общих друзей, что разлучница испытывает к нему искренние и глубокие чувства.
Роза Сябитова считает, что это является
признаком психического расстройства. "Мой уже бывший бойфренд (ровесник), пока
я была вдали от него, женился на молодой девушке младше на 30 лет (ровесница
моей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на что
позариться), я бы не так сочувствовала", – поделилась телеведущая.
16 Дек 2019 в 1:37 PST
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