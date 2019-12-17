Ведущая программы Давай поженимся! на Первом канале переживает личную драму. Роза Сябитова сообщила, что ее бросил жених.

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первомканале переживает личную драму. Роза Сябитова сообщила, что ее бросил жених.Оказалось, что избранник жестоко обманултелесваху. Незадолго до планируемой свадьбы живущий на Кипре мужчина втайне женилсяна другой. Бизнесмен влюбился в молоденькую девушку, о чем Роза Сябитоваповедала в своем "Инстаграме".Телеведущая уверена, что новаяизбранница ее экс-возлюбленного страдает от геронтофилии. Первоначально онадумала, что "молодуха" позарилась на деньги предпринимателя, но потом узнала отобщих друзей, что разлучница испытывает к нему искренние и глубокие чувства.Роза Сябитова считает, что это являетсяпризнаком психического расстройства. "Мой уже бывший бойфренд (ровесник), покая была вдали от него, женился на молодой девушке младше на 30 лет (ровесницамоей дочери). Будь у нее меркантильный интерес (а у него есть на чтопозариться), я бы не так сочувствовала", – поделилась телеведущая.16 Дек 2019 в 1:37 PSTМатериал дополняется