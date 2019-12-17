Медики выступили с неожиданным заявлением. Оказывается, что и от гриппа тоже бывает польза.

Медики выступили с неожиданным заявлением. Оказывается, что и от гриппа тоже бывает польза.К таким весьма неоднозначным выводам пришли ученые. Они провели анализ множественных показателей здоровья организма у тех людей, которые заболевали острыми респираторнымивирусами. Всего в масштабном исследовании приняло участие 44 тысячи британских подданных.Как сообщает со ссылкой на PNAS, зарубежным ученым удалось выяснить, что заражениегриппом значительно снижает вероятность заболевания ОРВИ. По словамвирусолога из университета Глазго Семы Никбакш, это объясняется тем, чторазличные респираторные вирусы "конкурируют" за людей, как бы странно это не звучало.Дело в том, что вирусы, которые вызывают простуду или грипп имеют ряд схожих свойств. Они начинают массово поражать организм человека в холодное время года, имеют похожие механизмы воздействия на иммунитет и схожие симптомы. Кроме того, она обладают одним неприятным свойством – мутировать, тем самым создавая проблемы вирусологам при разработке вакцин.Тем не менее, респираторные вирусы, хоть и обладают практически одинаковыми свойствами, но способны действовать против друг-друга. Вирус гриппа способен подавить ОРВИ, что в свою очередь снижает риск заражения простудой на 70%. То же самое верно и в обратную сторону – если человек заболел ОРВИ, то заболеть гриппом он уже не сможет.