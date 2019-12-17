Врач-диетолог рассказала о том, какие продукты запрещены к употреблению перед сном. По мнению медика, перечисленный список плохо влияет на самочувствие человека.

Врач-диетолог рассказала о том, какие продукты запрещены к употреблению перед сном. По мнению медика, перечисленный список плохо влияет на самочувствие человека.В чек-лист вошли самое разнообразные продукты: колбаса, сыры, брокколи и другие. Они по-разному влияют на организм: какие-то вызывают изжогу, а какие-то способны активировать выброс кортизола и адреналина – гормонов стресса – что приводит к тревожности.Медики уже давным-давно твердят, что недостаток сна негативно сказывается на общем самочувствии человека. Во время сна активнее работает иммунная система, организм отдыхает и восстанавливает баланс сил. Кроме того, недосып провоцирует обострение и развитие хронических заболеваний и последствиями плохого сна могут стать ожирение и диабет.Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что есть продукты, которые дурно влияют на сон. Например, не стоит перед ночным отдыхом пить крепкий чай, кофе и алкоголь – об этом известно всем, однако есть ибезобидные, на первый взгляд, продукты, которые тоже могут доставитьмассу проблем.Во время ужина врач рекомендует отказаться от брокколи и цветной капусты. Они слишком долго перевариваются, и поэтому заснуть сразу не получится из-за активной работы пищеварительного тракта.Тот же самый эффект даст употребление перед сном красного мяса, отмечает телеканал "".Кроме того, следует исключить из вечернего рациона томатный соус– онможет спровоцировать спазмы и изжогу. Колбаса и сыр содержатаминокислоты, из-за которых усиливается тревожность. Опасен для хорошего сна и шоколад – всего три квадратикасодержат столько же кофеина, сколько четверть чашки крепкого кофе.