В 2020 году в том же районе планируется строительство дороги, соединяющей улицу Диктора Левитана и Нижнюю Дуброву

Во Владимире построят новую дорожную развязку, соединяющую улицы Сперанского у Пугачёва. На строительство дороги городским бюджетом предусмотрено более 35 млн рублей, сообщил сити-менеджер города Владимире Андрей Шохин.По словам Шохина, жители улицы Пугачёва давно просят об этой развязке. Она необходима, чтобы разгрузить улицы Нижнюю и Верхнюю Дуброву. В 2020 году на эти цели выделят 35 млн рублей, а в 2021 – ещё 72 млн рублей из бюджета.Помимо этого, в 2020 году в том же районе планируется строительство дороги, соединяющей улицу Диктора Левитана и Нижнюю Дуброву.