Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.

Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводятдосуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.28-летняяхудожница явилась в кинотеатр вЛос-Анджелесе с глубоким декольте, буквально выставив свои женские прелести навсеобщее обозрение. Снимок она опубликовала в соцсети.Рядом с женой АлександрЦекало смотрится довольно скромно. Продюсер облачился в привычные джинсы и чернуюрубашку, сообщает .Звезднаяпара уже начала готовиться к празднованию Нового года. В своем "Инстаграме"Дарина Эрвин показала, как Александр Цекало наряжает елку.24 Июн 2019 в 3:17 PDTМатериал дополняется