Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят
досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.
Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят
досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.
28-летняя
художница явилась в кинотеатр в
Лос-Анджелесе с глубоким декольте, буквально выставив свои женские прелести на
всеобщее обозрение. Снимок она опубликовала в соцсети.
Рядом с женой Александр
Цекало смотрится довольно скромно. Продюсер облачился в привычные джинсы и черную
рубашку, сообщает .
Звездная
пара уже начала готовиться к празднованию Нового года. В своем "Инстаграме"
Дарина Эрвин показала, как Александр Цекало наряжает елку.
24 Июн 2019 в 3:17 PDT
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