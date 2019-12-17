Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.

Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводятдосуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.28-летняяхудожница явилась в кинотеатр вЛос-Анджелесе с глубоким декольте, выставив свои женские прелести навсеобщее обозрение. Снимок она опубликовала в соцсети.Рядом с женой АлександрЦекало смотрелся довольно скромно. Продюсер облачился в привычные джинсы и чернуюрубашку, сообщает .Звезднаяпара уже начала готовиться к празднованию Нового года. В "Инстаграме"Дарина Эрвин показала, как наряжает елку.24 Июн 2019 в 3:17 PDTОтметим, что супруга старается держать 58-летнего продюсера в тонусе. Художница частенькопубликует пикантные фото из семейной жизни. На них она то страстно целует, тообнимает мужа. При этом Дарина неизменно предстает в откровенной одежде.Как сообщали "Дни.ру", жена обожает эпатировать публику. Эрвин пишет картины встиле ню, отдавая предпочтение моделям-мужчинам. Порой она публикует фото, на которых предстает у мольберта топлес.