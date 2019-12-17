Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят
досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.
Дарина Эрвин показала, как они с продюсером проводят
досуг. Александр Цекало с супругой устроили поход в кино.
28-летняя
художница явилась в кинотеатр в
Лос-Анджелесе с глубоким декольте, выставив свои женские прелести на
всеобщее обозрение. Снимок она опубликовала в соцсети.
Рядом с женой Александр
Цекало смотрелся довольно скромно. Продюсер облачился в привычные джинсы и черную
рубашку, сообщает .
Звездная
пара уже начала готовиться к празднованию Нового года. В "Инстаграме"
Дарина Эрвин показала, как наряжает елку.
24 Июн 2019 в 3:17 PDT
Отметим, что супруга старается держать 58-летнего продюсера в тонусе. Художница частенько
публикует пикантные фото из семейной жизни. На них она то страстно целует, то
обнимает мужа. При этом Дарина неизменно предстает в откровенной одежде.
Как сообщали "Дни.ру", жена обожает эпатировать публику. Эрвин пишет картины в
стиле ню, отдавая предпочтение моделям-мужчинам. Порой она публикует фото, на которых предстает у мольберта топлес.