55-летняя актриса Моника Беллуччи полгода назад порвала отношения с 36-летним французским художником Николасом Лефевром. Однако недавно влюбленные снова вышли в свет вместе.

55-летняя актриса Моника Беллуччи полгода назад порвала отношения с 36-летнимфранцузским художником Николасом Лефевром. Однако недавно влюбленные снова вышли в свет вместе.Журналисты застукали сладкую парочку, когда те прогуливались по улицам Парижа. Периодически Моника и Николас обменивались какими-то фразами и тепло улыбались друг другу.При этом сказать, что у них было свидание, сложно. Ведь для влюбленных они держались довольно холодно.Скорее, это больше походило на дружескую встречу. Вскоре после расставания Беллуччи заявила, что их отношения не закончились, а скорее вышли на новый уровень."С этого момента наши отношения пойдут по другому пути – дружбы на всю жизнь. Мы с Николасом, безусловно, любим друг друга, и он научил меня очень многому", – признавалась актриса.Напомним, впервые новость о романе итальянской модели и французского художника появилась в прошлом году. Сначала Моника и Николас скрывали свои отношения, но спустя время публично заявили о них.9 Дек 2019 в 10:30 PSTВозлюбленные стали часто появляться вместе на светских мероприятиях. Причем их совершенно не смущала значительная разница в возрасте. Ведь Беллуччи старше Лефевра на 19 лет.