Злоумышленник, вскрыв бак автомобиля, слил 118 литров топлива

4 декабря текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от водителя одной из организаций города о краже дизельного топлива с седельного тягача МАЗ, припаркованного около дома в одном из сел Муромского района.Прибывшие на место сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что с машины было похищено 118 литров дизельного топлива на сумму более 5 тысяч рублей. Сотрудники полиции, определив период времени, в который была совершена кража, изучили запись с камеры видеонаблюдения с прилегающей территории и установили приметы подозреваемого. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника, 50-летнего жителя города Мурома.Фигурант свою вину признал и пояснил, что, неоднократно проезжая по данному участку дороги, замечал стоящий автомобиль МАЗ. В один из дней у него возник преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества. Так, в ночной период времени, вскрыв бак автомобиля, он слил в приготовленные им канистры дизельное топливо. После чего через некоторое время продал его на трассе проезжающим мимо дальнобойщикам.13 декабря отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».