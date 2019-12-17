То и дело в СМИ муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Говорят, певица предпочла ему популярного шоумена.

То и дело в СМИ муссируются слухи о расставании Полины Гагариной с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Говорят, певица предпочла ему популярного шоумена.Ходят слухи, будто Полина Гагарина увлеклась Евгением Бороденко, который стал знаменитым благодаря участию в шоу Comedy Woman. Артист вхож в семью популярной певицы вместе со своей коллегой Екатериной Варнавой: все вместе они нередко весело проводят время. Сама Полина не так давно выкладывала фото с такой вечеринки. Кстати, говорят, что якобы именно с подачи Екатерины Варнавы Гагарина и Бороденко стали близки.Информацию о проблемах в семье прокомментировал муж Полины фотограф Дмитрий Исхаков.17 Дек 2019 в 1:28 PSTМатериал дополняется