На кладбище Инвалиденфридхов неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха.

На кладбище Инвалиденфридхов неизвестные вскрыли могилу влиятельного деятеля нацистской Германии, одного из авторов идеи Холокоста Рейнхарда Гейдриха.Она была вскрыта еще на прошлой неделе​​​, но общественности об этом стало известно только сейчас. Останки Гейдриха при этом не были украдены, передает РИА Новости.Пока остаются неустановленными мотивы произошедшего. Для полиции очевидно, что преступники действовали по наводке, так как могила была без опознавательных знаков.Генерал СС Гейдрих до смерти занимал пост начальника главного управления имперской безопасности (тайной полиции). Он "прославился" массовым уничтожением еврейского населения.В конце мая 1942 года агентами британской разведки было совершено покушение на Рейнхарда. Диверсанты бросили гранату в автомобиль с открытым верхом, в котором он ехал. От полученных ранений через неделю генерал умер в больнице.