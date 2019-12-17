Нафтогаз Украины подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.Летом в конкурсе за право освоения месторождения также принимала участие одна из дочерних структур "Нафтогаза".По данным СМИ, в нефтегазовой компании считают, что лица, принявшие решение в пользу американской компании, были пристрастны и нарушили закон. "Нафтогаз" требует признать недействительной выдачу разрешения американскому конкуренту.Известно, что в руководстве Ukrainian Energy числится родившийся на Украине предприниматель Майкл Блейзер, являющийся одним из основателей компании.СМИ связывают его с бывшим министром энергетики США Риком Перри, который в мае представил Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был Блейзер.