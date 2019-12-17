Специалисты составили рейтинг самых популярных мобильных приложений за почти минувшие последние 10 лет. Почти весь пьедестал лидеров достался программам от компании Facebook, передает ..

Специалисты составили рейтинг самых популярных мобильных приложений за почти минувшие последние 10 лет. Почти весь пьедестал лидеров достался программам от компании Facebook, передаетПервые четыре места достались Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram соответственно. Пятую строчку занял Snapchat – набор инструментов для корректировки изображений. Наиболее прибыльными для создателей оказались Netflix, Tinder, Pandora Music, Tencent Video и Line.Среди игр наибольший успех обрелаSubway Surfers о приключениях сбежавшего мальчика в метро. За ней следуют Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans.