Герой Украины София Ротару в этом году проводит декабрь в России. Почти каждый день сегодня у нее тут концерты и съемки – в новогодних огоньках, на телефестивале Песня года. А на юбилейном концерте Легенды Ретро FM главная эстрадная хуторянка и вовсе стала хедлайнером, исполнив и пять своих суперхитов – Червона рута, Луна-Луна, Было, но прошло, Белая зима, Только этого мало.

Герой Украины София Ротару в этом году проводит декабрь в России. Почти каждый день сегодня у нее тут концерты и съемки – в новогодних "огоньках", на телефестивале "Песня года". А на юбилейном концерте "Легенды Ретро FM" главная эстрадная "хуторянка" и вовсе стала хедлайнером, исполнив и пять своих суперхитов – "Червона рута", "Луна-Луна", "Было, но прошло", "Белая зима", "Только этого мало".После выступления каждый артист, по традиции, выходит к журналистам – позирует перед камерами, дает интервью. Но, как говорят, директор Софии Ротару сразу предупредил организаторов, что певица будет только петь, без всяких дополнительных действий. Поэтому для записи новогоднего поздравления специально для артистки возле гримерной ставили отдельный баннер, и посторонних туда не пускали.Народную артистку можно понять – она, вероятно, боится, что ее будут спрашивать о принадлежности Крыма, о ситуации на востоке Украины, о новом президенте Незалежной. Ей этого очень не хочется – достаточно тиражируемых СМИ слухов, что-де ее семья помогает финансами и продуктами бойцами украинской армии, которые воюют на Донбассе. Так что от греха подальше София Михайловна с прессой не общается. А если никуда не деться, то, как после "Легенд", улыбается по пути к машине: "Я счастлива!""Культурный человек не может быть вне политики, – мудро заметил Михаил Шуфутинский. – Важно, чтобы и политики были культурными. Что же касается Ротару, то я люблю ее, всю жизнь преклоняюсь как перед потрясающей певицей и красивой женщиной".Перед выступлением на "Легендах Ретро FM" королю шансона не удалось пообщаться с "хуторянкой". Мол, "она сидит в гримерке и волнуется". Хотя и напрасно – отработала артистка прекрасно, получив огромное количество цветов после."Ее выступление на нашем фестивале – это всегда что-то невероятное, – говорит о Ротару ведущая концерта Татьяна Веденеева. – Столько эмоций, столько воспоминаний, ощущение праздника и счастья. С ее песнями связаны лучшие моменты жизни у зрителей и слушателей сразу нескольких поколений. Мы очень по ней скучали!"В новогодние праздники на одном из центральных телеканалов состоится эфир этого концерта. Значит, – вечно молодая, красивая и сияющая – придет в каждый дом.