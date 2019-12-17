Давно известно, что зарубежная звезда имеет слабость к краткосрочным романам с молодыми танцорами. Королеве поп-музыки уже 61 год, но она не перестает удивлять фанатов любовными интрижками. На этот раз ее поклонником стал накачанный и привлекательный 26-летний артист, работающий с Мадонной в одном коллективе.

Давно известно, что зарубежная звезда имеет слабость к краткосрочным романам с молодыми танцорами. Королеве поп-музыки уже 61 год, но она не перестает удивлять фанатов любовными интрижками. На этот раз ее поклонником стал накачанный и привлекательный 26-летний артист, работающий с Мадонной в одном коллективе.В эти выходные в интернете появилисьсовместные фотографии певицы с танцором. Так как они вместе работают, то часторазъезжают по миру с гастролями. Видимо, во время очередного шоу и вспыхнуластрасть. На снимках можно видеть, как Мадонна и ее возлюбленный танцуют насцене, летят на частном самолете, нежно обнимаются на балконе. Пара не слишком афиширует свои отношения. Некоторым может показаться, что они простоколлеги по работе. Но журналистам удалось зафиксировать пикантные моменты иузнать имя счастливчика – Ахмалик Уильямс.Молодой человек известен не только своимитанцевальными талантами. Он еще и знаменитый блогер. Его аккаунт в сети "Инстаграм" интересует несколько десятков тысяч подписчиков. Там парень публикует фотографии с возлюбленной и видеоролики, на которых оттачивает своихореографические навыки.12 Дек 2019 в 9:05 PSTНапомним, в ноябре 2019 года Мадонна напугала поклонников заявлением. Певица сообщила о серьезных проблемах со здоровьем. Исполнительница написала в своем "Инстаграм", что отменяет сразу три выступления. Концерты должны были состояться в Бостоне.