Дана Борисова терпеливо ждет, когда страсти в ее доме поулягутся. Телеведущая в отсутствии дочери не скучает.

Дана Борисова терпеливо ждет, когда страсти в ее домепоулягутся. Телеведущая в отсутствии дочери не скучает.Вокруг Даны Борисовой разгорелся очередной скандал. Теледиваи ее 12-летняя дочь Полина сильно поругались из-за сущего пустяка. В разгар конфликта девочкапозвонила отцу, который, в свою очередь, вызвал полицию и органы опеки. Послеотпрыск знаменитости сообщила, что из-за стресса оказалась в больнице.Сейчас, по словам Даны Борисовой, Полина находится у папы.Экс-муж теледивы принял решение забрать наследницу.Знаменитость не скрывает, что пока не скучает по отпрыску,высвободившееся время она посвятила работе над собственной книгой. Теледива неисключает, что дней так через десять начнет тосковать по кровиночке."Пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойнописала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Нескучаю!" – сказала29 Апр 2019 в 3:28 PDTЗвезда полагает, что Полина обиделась на нее из-за собаки –питомца по кличке Мишель. Девочка приревновала маму к животному, ведь телеведущаяочень привязалась к песику и называет его самым близким существом. Об этом сообщаетВ порыве гнева дочь увезла Мишель из дома иотказывалась возвращать. Немного поостыв, девочка все же отдала собакуродительнице.