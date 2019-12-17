Дана Борисова терпеливо ждет, когда страсти в ее доме
поулягутся. Телеведущая в отсутствии дочери не скучает.
Дана Борисова терпеливо ждет, когда страсти в ее доме
поулягутся. Телеведущая в отсутствии дочери не скучает.
Вокруг Даны Борисовой разгорелся очередной скандал. Теледива
и ее 12-летняя дочь Полина сильно поругались из-за сущего пустяка. В разгар конфликта девочка
позвонила отцу, который, в свою очередь, вызвал полицию и органы опеки. После
отпрыск знаменитости сообщила, что из-за стресса оказалась в больнице.
Сейчас, по словам Даны Борисовой, Полина находится у папы.
Экс-муж теледивы принял решение забрать наследницу.
Знаменитость не скрывает, что пока не скучает по отпрыску,
высвободившееся время она посвятила работе над собственной книгой. Теледива не
исключает, что дней так через десять начнет тосковать по кровиночке.
"Пока у меня хорошее настроение, я сегодня села, спокойно
писала книгу, никто не мешал, никто не говорил, что я занимаюсь ерундой. Не
скучаю!" – сказала
29 Апр 2019 в 3:28 PDT
Звезда полагает, что Полина обиделась на нее из-за собаки –
питомца по кличке Мишель. Девочка приревновала маму к животному, ведь телеведущая
очень привязалась к песику и называет его самым близким существом. Об этом сообщает
В порыве гнева дочь увезла Мишель из дома и
отказывалась возвращать. Немного поостыв, девочка все же отдала собаку
родительнице.