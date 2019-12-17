Капитан мюнхенской Баварии, немецкий голкипер Мануэль Нойер поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующему чемпиону Германии в соперники достался лондонский Челси.

Капитан мюнхенской "Баварии", немецкий голкипер Мануэль Нойер поделился впечатлениями от жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующему чемпиону Германии в соперники достался лондонский "Челси"."Челси" – опасная команда, к которой мы должны отнестись со всей серьезностью, – приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии". – Конечно, мы хотим выйти в следующий раунд. Думаю, мы можем подходить к матчам со здоровой уверенностью в своих силах. Мы довольны жребием, так как сыграем против привлекательной и хорошей команды", – подытожил 33-летний вратарь.Первая игра противостояния состоится 25 февраля, а ответная – 18 марта.Напомним, в 2012 году "Бавария" и "Челси" сошлись между собой в финале Лиги чемпионов. Тогда основное время встречи завершилось вничью – 1:1. Дополнительное время также победителя не выявило, а в серии пенальти сильнее оказались лондонцы (4:3), капитаном которых был нынешний наставник "синих" Фрэнк Лэмпард.