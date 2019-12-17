Новогодним чудом назвали в столичном Департаменте транспорта случайные начисления на столичные транспортные карты Тройка в размере 20 тысяч рублей.

Новогодним чудом назвали в столичном Департаменте транспорта случайные начисления на столичные транспортные карты "Тройка" в размере 20 тысяч рублей.Несколько пассажиров обнаружили зачисление на их карты "Тройка" суммы в 20 тысяч рублей, передает РИА Новости.В пресс-службе департамента подтвердили единичные случаи зачисления некоторых сумм на транспортную карту после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД.Руководство департамента обратилось к коллегам из Центральной пригородной пассажирской компании не блокировать такие карты, чтобы "сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса", и предложили "считать это подарком от ЦППК к Новому году".