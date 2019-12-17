Экс-участник шоу Дом-2 певец Олег Майами заявил, что журналистка Ксения Собчак плетет интриги против музыкального продюсера Максима Фадеева. Телеведущая собирает артистов, у которых остались претензии к музыкальному менеджеру.

Экс-участник шоу "Дом-2" певец Олег Майами заявил, чтожурналистка Ксения Собчак плетет интриги против музыкального продюсера МаксимаФадеева. Телеведущая собирает артистов, у которых остались претензии кмузыкальному менеджеру.По словам Олега Майами, не так давно ему позвонил представительКсении Собчак. Певца пригласили учувствовать в неком проекте. Вокалист отметил, чтоготовится "саботаж" против Максима Фадеева. В заговоре участвуют бывшиеартисты лейбла MALFA."Собчак готовит какой-то проект с Наргиз против Макса. Меняна эту движуху звали. Я не знаю, наверное, они подключат еще и Темникову", -сказал Олег Майами в ютуб-шоу "Ходят слухи".Майами не стал скрывать, что к коварной телеведущей у негоесть личная неприязнь. Ксения Собчак говорила гадости у него за спиной. Вокалист напомнил журналистке, что та тоже начинала карьеру на шоу "Дом-2"."Я встречался как-то с одной популярной певицей, а Собчак ееподруга. И Собчак сказала: "Что за непородистый парень у тебя снялся в клипе?" Она всегда почему-то ко мне так относилась и отзывалась. Ксюша, ты вспомни, чтомы с тобой с одной точки сбора. Вспомни, где мы виделись, Ксюха!" – сказал певец.Также в рамках интервью Олег Майами сообщил, что жалеет отом, что когда-то поругался с. Артист отметил, что конфликтначался из-за банальности: он сменил цвет волос, а продюсеру это непонравилось. Разгорелся скандал. Между Максимом и Олегом в тот моментвозникло недопонимание, всему виной менеджер, который руководил лейблом в отсутствииФадеева. Управляющий плел интриги, преследуя собственные интересы.На волне конфликта Олег Майами примкнул к вокалистке НаргизЗакировой. Артистка тоже была недовольна работой лейбла MALFA."Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чемтам конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он можетотреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен иначинал поддерживать Наргиз", – вспомнил Олег Майами.После того, как контракт с был расторгнут,певец пытался привлечь к себе внимание публики. Преследуя эту цель, вокалист нападална продюсера. Сейчас Олег жалеет о своем поведении. Он поздно понял, чтоведет себя отвратительно.