Экс-участник шоу Дом-2 певец Олег Майами заявил, что
журналистка Ксения Собчак плетет интриги против музыкального продюсера Максима
Фадеева. Телеведущая собирает артистов, у которых остались претензии к
музыкальному менеджеру.
Экс-участник шоу "Дом-2" певец Олег Майами заявил, что
журналистка Ксения Собчак плетет интриги против музыкального продюсера Максима
Фадеева. Телеведущая собирает артистов, у которых остались претензии к
музыкальному менеджеру.
По словам Олега Майами, не так давно ему позвонил представитель
Ксении Собчак. Певца пригласили учувствовать в неком проекте. Вокалист отметил, что
готовится "саботаж" против Максима Фадеева. В заговоре участвуют бывшие
артисты лейбла MALFA.
"Собчак готовит какой-то проект с Наргиз против Макса. Меня
на эту движуху звали. Я не знаю, наверное, они подключат еще и Темникову", -
сказал Олег Майами в ютуб-шоу "Ходят слухи".
Майами не стал скрывать, что к коварной телеведущей у него
есть личная неприязнь. Ксения Собчак говорила гадости у него за спиной. Вокалист напомнил журналистке, что та тоже начинала карьеру на шоу "Дом-2".
"Я встречался как-то с одной популярной певицей, а Собчак ее
подруга. И Собчак сказала: "Что за непородистый парень у тебя снялся в клипе?" Она всегда почему-то ко мне так относилась и отзывалась. Ксюша, ты вспомни, что
мы с тобой с одной точки сбора. Вспомни, где мы виделись, Ксюха!" – сказал певец.
Также в рамках интервью Олег Майами сообщил, что жалеет о
том, что когда-то поругался с. Артист отметил, что конфликт
начался из-за банальности: он сменил цвет волос, а продюсеру это не
понравилось. Разгорелся скандал. Между Максимом и Олегом в тот момент
возникло недопонимание, всему виной менеджер, который руководил лейблом в отсутствии
Фадеева. Управляющий плел интриги, преследуя собственные интересы.
На волне конфликта Олег Майами примкнул к вокалистке Наргиз
Закировой. Артистка тоже была недовольна работой лейбла MALFA.
"Она меня подбила на саботаж. Я особо не разбирался, в чем
там конфликт. Когда я это делал, я не понимал, что он болен, как он может
отреагировать на мои слова, как его семья на это отреагирует. Я был накручен и
начинал поддерживать Наргиз", – вспомнил Олег Майами.
После того, как контракт с был расторгнут,
певец пытался привлечь к себе внимание публики. Преследуя эту цель, вокалист нападал
на продюсера. Сейчас Олег жалеет о своем поведении. Он поздно понял, что
ведет себя отвратительно.